Gassco fryktet eksplosjon etter Helge Ingstad-havariet

NTB Innenriks

Gassledningen Vestprosess, som går mellom Kollsnes, Stureterminialen og Mongstad, ble stengt etter ulykken. Driften ble stengt på grunn av fare for at eksplosjon på fregatten ville skade røret direkte eller via Stureterminalen, melder NRK.

– Beslutningen var enkel å ta. Vi sender ikke hydrokarboner i retning av det som potensielt kan være en tennkilde, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco – et statlig selskap som har ansvar for transport av gass fra norsk sokkel.

NRK har beregnet at gassledningen ligger rundt 200 meter fra stedet hvor fregatten Helge Ingstad ligger nå.

– Røret er designet for å tåle høye trykk. Vi var aldri veldig bekymret, men vi valgte å stenge ned for å sette sikkerheten først, sier Viksund.

Også Equinor omtaler nedstengningen som er føre var-tiltak.

(©NTB)