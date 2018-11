NTB Innenriks

I tillegg advarer produsentene om at mangelen vil føre til prisøkning.

– Tørka får ikkje noen konsekvens for salget i år, men en må regne med at 30 til 50 prosent av de nyplanta trærne er tørket bort, sier daglig leder i Norsk juletreservice, Mikal Hetland, til Nationen.

Norsk juletreservice er et produsentlag som selger juletrær til grossister, kjeder og torghandlere.

I tillegg til tørken er det plantet færre juletrær enn normalt både i Sverige, Tyskland eller Danmark.

