Politiet tror kvinne savnet i Ørsta er død

NTB Innenriks

Politiet regner nå ikke lenger med å finne den savnede 25-åringen i live, så redningsaksjonen gikk søndag ettermiddag over til å være et søk etter antatt omkommet.

– Dette betyr at det omfattende redningsapparatet som til nå har vært inne de siste to dagene, trappes ned. Men vi vil understreke at letingen fortsetter, sier innsatsleder Stian Meek i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet ønsker å finne ut hvem som har vært på tur i området mot Saudehornet og Skåla fra og med onsdag. De ønsker også å få tilsendt fotografier og filmopptak.

– Kanskje har ikke du sett noe, men kanskje har andre sett deg, forklarer Meek.

Det er opprettet elektronisk tipsmottak for skriftlige tips og innsending av foto og video på politiets nettsider.

Stor leteaksjon

Nærmere 300 personer har vært med og lett etter 25 år gamle Maja Justyna Herner, som sist ble sett onsdag.

Folk fra Røde Kors, Sivilforsvaret, andre frivillige, hundeekvipasjer og mannskaper fra politiet har vært med på å lete, men altså uten resultat så langt. Søndag kveld får de frivillige en ny brifing av politiet.

Politiets helikoptertjeneste i Oslo har sendt et helikopter som har som oppdrag å ta bilder av de mer utilgjengelige delene av fjellpartiet, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

Etter at politiet sperret av et større området lørdag, ble det gjort et funn som skulle undersøkes nærmere. Søndag opplyses det at funnet nok ikke har noe med den savnede kvinnen å gjøre, opplyser politiet til Sunnmørsposten. Hva som ble funnet er uvisst.

Forsvant onsdag

Maja Justyna Herner, som bodde i Ørsta, dro ut på tur i 13.30-tiden onsdag. Ingen har hatt kontakt med henne siden da. Det siste politiet vet om hennes bevegelser, er at hun i 14.30-tiden parkerte bilen sin ved parkeringsplassen der stien opp til Saudehornet begynner. Fjellet ligger 1.303 meter over havet.

I og med at hun bare skulle gå en kort tur, hadde hun ikke noe utstyr med seg, heller ikke mobiltelefon. Hun var ikke kledd for å tilbringe natten ute i terrenget.

(©NTB)