Nordland Ap snur om oljeboring i Lofoten – sier nei

NTB Innenriks

Vedtaket ble gjort sent lørdag kveld på et ekstraordinært møte i fylkespartiet for å vedta programmene for fylkesvalget til neste høst. Et overveldende flertall i Nordland Ap sa ja til å legge bort kravet om konsekvensutredning i sitt partiprogram for 2019.

– Vi har gjort et historisk vedtak – et vedtak for fisken og framtida, sier ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Vågan, Lena Amalie Hamnes, til NRK.

Også Bodøs ordfører Ida Maria Pinnerød, har sakte, men sikkert snudd i saken, sier hun til Avisa Nordland. I sommer kom hun fram til at det riktige var å si nei.

I et innlegg på Facebook etter vedtaket skriver hun blant annet at «I dag har vi i Nordland Arbeiderparti flyttet politikk. Takk til dere alle som har bidratt. Men en helt spesiell takk til AUF, som har stått på for denne saken i mange, mange år. Uten dere hadde ikke verden vært den samme».

Leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, har også vært imot å utrede oljeboring i Lofoten.

– Denne saken om konsekvensutredning ønsker vi å legge bort. Vi har andre store og viktige saker når vi nå skal bygge framtidas Nordland. Vi kan ikke bruke mer ressurser på denne saka, sier Skæran til NRK.

Vedtaket i fylkespartiet er stikk i strid med Aps landsmøtevedtak fra 2017.

(©NTB)