– Det har vært en trafikkulykke på E6 i Manndalen i Troms. I den ene bilen var den en familie på fire, mor, far og to barn. De er hentet ut og behandles av helsepersonell på stedet. I den andre bilen er en person fortsatt fastklemt, opplyser operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB.

Tilstanden til de involverte er foreløpig ukjent. Ifølge Nordlys dreier det seg om en frontkollisjon. Det er 80-sone på strekningen hvor ulykken skjedde.

