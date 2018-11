Tømmingen av fregatten er ennå ikke i gang

NTB Innenriks

Forsvaret hadde håp om å komme i gang med tømmingen av drivstoff torsdag ettermiddag, men dette ble først utsatt til natt til fredag. Fredag formiddag hadde arbeidet med å tømme fregatten for diesel fremdeles ikke startet.

– Det tar tid å identifisere riktige punkter på utsiden av skroget for å sikre rett posisjon for montering av slanger. Tømmingen vil uansett ta lengre tid enn én natt når den starter, skriver kommunikasjonssjef Hilde Tank-Nielsen i Forsvarsmateriell i en SMS til NTB.

Fregatten skal tømmes for om lag 460.000 liter med marin diesel, og det skal skje ved å bore hull fra utsiden og inn i drivstofftankene.

Tømmingen utføres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen, som vil være heving av fartøyet over på en nedsenkbar lekter og videre transport til Haakonsvern.

Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket har tilsyn med operasjonen – samt den pågående oljevernaksjonen. Kystverket har tidligere opplyst at det er for tidlig å si noe om hvor lang tid tømmingen av drivstofftankene vil ta.

