Skattebetalerne måtte ut med 22.000 kroner for Ola Elvestuens 50-årsfeiring

9. oktober i fjor arrangerte partiet en fest på Nordic Black Theatre på Grønland i Oslo i anledning nestleder Ola Elvestuens 50-årsdag. Han var da stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Åpent for alle

Aftenposten skriver at regningen på festen kom på til sammen 44.205 kroner. Halvparten av dette fikk stortingsgruppen refundert av partiorganisasjonen til Venstre. Resten betalte stortingsgruppen for, noe som betyr at det var skattebetalerne som fikk denne delen av regningen.

Ola Elvestuen henviser Aftenposten til Venstres kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær for kommentarer til saken. Han sier at markeringen var et velferdstiltak som var åpent for alle i partiet.

På spørsmål om det er riktig at skattebetalerne skal dekke utgifter knyttet til en fødselsdagsfeiring for én stortingsrepresentant, svarer Haugsvær:

– Dette var ikke et privat arrangement. Dette var en 50-års markering for en gjenvalgt stortingsrepresentant.

Snur om åpenhet

Avisen skriver også at Venstre har valgt å snu og åpne for innsyn i hvordan stortingsgruppens penger blir brukt. Partiet er dermed det femte av i alt ni på Stortinget som velger en åpenhetslinje. Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter fortsatt å vise hva pengene går til.

– Vår intensjon er alltid åpenhet. Nå har vi tenkt gjennom saken på nytt. Vi har også fått flere konkrete spørsmål, som gjør at vi vil åpne opp for innsyn, sier Torild Skogsholm, som er sekretariatsleder for Venstres stortingsgruppe.

– Som flere har vært inne på, så er det snakk om skattebetalernes penger, så det skulle bare mangle at det ikke skulle være åpenhet, sier Skogsholm.

