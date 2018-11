Drapssiktet i Sortland varetektsfengslet i fire uker

NTB Innenriks

– To av ukene er med brev- og besøksforbud og en uke er i full isolasjon. Det er faren for bevisforspillelse som er begrunnelsen fengslingen, opplyser politiinspektør Per Erik Hagen i Nordland politidistrikt.

Det var Stig Anders Johansen, 35 år fra Stokmarknes, som torsdag ettermiddag ble funnet død på Sortland.

De to mennene kjente til hverandre, men av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet nå å gå nærmere inn på hvilken relasjon det er snakk om. Politiet kjenner til både siktede og avdøde fra tidligere.

Siktede har fått oppnevnt advokat Elise Riibe-Stokland som forsvarer. Han ble avhørt torsdag og politiet opplyser at han forklarer seg greit i avhør.

Bistand fra Kripos

Mannen som ble funnet død torsdag, var meldt savnet to dager tidligere. Det var i forbindelse med leteaksjonen etter ham at han ble funnet.

– Pågripelsen skjedde torsdag ettermiddag og var helt udramatisk, sa Hagen til NTB sent torsdag kveld.

Politiet i Nordland har bedt om bistand fra Kripos, som ankom fredag.

– I dag blir det gjennomført avhør av en rekke vitner og innsamling av spor. Når kriminalteknikere fra Kripos er på plass vil også åstedet bli undersøkt nærmere. Etterforskningen pågår for fullt og vil fortsette med full styrke gjennom helgen, sier Hagen.

Kriseteam

Ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland kommune sier til NRK at de har satt ned et kriseteam som skal ivareta dem som er berørt i saken.

– Det som er viktig for oss nå, er å ivareta familiene. Vi opprettholder en tett dialog med politiet og blir orientert underveis, sier Bjørkmo.

