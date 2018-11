Solberg lover å ta selvkritikk om terrorsikring

NTB Innenriks

– Kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse, og jeg ser at den burde vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet til Stortinget, sier Solberg til NTB.

KrF varslet torsdag at de ikke vil støtte et forslag om mistillit mot regjeringen, som dermed ikke vil få flertall. Men partiet retter den skarpeste formen for kritikk mot regjeringens arbeid med å sikre bygninger og infrastruktur mot blant annet terrorangrep. I to rapporter har Riksrevisjonen påpekt alvorlig svikt og mangler i arbeidet.

– Dette tok jeg selvkritikk for i høringen i august. Vi er allerede i dialog med Stortinget om dato for debatten om objektsikring, og jeg har hele tiden planlagt for å delta. Selvkritikken vil jeg gjenta i debatten, sier statsministeren.

Forrige gang Stortinget behandlet saken, i juni i fjor, var statsministeren til manges overraskelse ikke til stede.

