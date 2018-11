Mann siktet for drap på Sortland

NTB Innenriks

Den døde er en mann i midten av 30-årene fra Vesterålen. Han ble funnet da politiet gjorde undersøkelser etter at mannen var meldt savnet.

En mann i slutten av 30-årene er pågrepet og siktet for forsettlig drap. Han blir fremstilt for varetektsfengsling fredag, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding sent torsdag kveld.

– Pågripelsen skjedde torsdag ettermiddag og var helt udramatisk. Vi tar opp tråden igjen i morgen, i forbindelse med at siktede blir fremstilt for fengsling, sier politiinspektør Per Erik Hagen til NTB ved 23.30-tiden. Han sier det skal gjennomføres tekniske og taktiske undersøkelser, men er ellers tilbakeholden med opplysninger om saken.

– Vi er i en så tidlig fase av etterforskningen at vi ikke kan kommentere detaljene, forklarer Hagen. Han kan foreløpig ikke si noe om foranledningen for drapet og ønsker ikke å si om det er noen relasjon mellom de to involverte eller om det er snakk om folk politiet kjenner til fra før.

Politiet i Nordland har bedt om bistand fra Kripos, som er ventet å ankomme fredag.

– Det er rett og slett sakens alvorlighetsgrad som gjør at vi har bedt dem om å bistå, sier Hagen.