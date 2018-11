Forsvaret: – Nødlossing av fregatten kan trolig begynne torsdag

NTB Innenriks

Dykkerfartøyet MS Risøy fra SubseaPartners ankom onsdag havaristen KNM Helge Ingstad i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Spesialskipet skal forberede tømming av fregattens drivstofftanker.

Torsdag melder Forsvaret på sine hjemmesider at arbeidet med å pumpe drivstoff fra den første av havaristens tanker sannsynligvis kan begynne allerede torsdag ettermiddag.

– Nødlossing og pumping vil skje døgnkontinuerlig og utføres av kompetent personell med erfaring fra tilsvarende operasjoner, skriver Forsvaret.

Grunnen til nødlossingen er å redusere risikoen i neste fase av operasjonen, som vil være heving av fartøyet over på en nedsenkbar lekter, og videre transport til Haakonsvern. Kystverket opplyste til NTB onsdag at det ennå er for tidlig å si noe om hvor lang tid nødlosseoperasjonen tar. Fregatten hadde 460 kubikkmeter marin diesel om bord på havaritidspunktet.

