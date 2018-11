PST: Bombedømt tenåring planla terror i Norge

NTB Innenriks

Norske myndigheter ønsker å sende den russiske statsborgeren ut av landet fordi de mener at han representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Ifølge VG har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mottatt informasjon som gjør at de mistenker at 18-åringen har planlagt en terrorhandling i Norge, ved hjelp av sin egen bil.

Tenåringen ble tidligere i høst dømt til ti måneders fengsel for å ha tatt med en hjemmelaget sprengladning til Grønland i Oslo hvor han planla å detonere den. Han hadde sittet lang tid i varetekt og ble løslatt etter dommen, men ble kort tid senere pågrepet på nytt. Han ble da framstilt i Oslo tingrett med begjæring om internering i påvente av et utvisningsmottak mot ham.

«PST vurderer at N.N. (journ.anm. bombedomfelt russer) er radikalisert og at han sympatiserer med ISIL. N. N.s interesse for ISIL-propaganda gjør at PST har en særlig bekymring for ham.», står det i kjennelsen fra tingretten, ifølge VG.

Sikkerhetstjenesten har ikke åpnet en formell etterforskning mot 18-åringen, blant annet på grunn av ønsket om å få ham ut av landet.

18-åringens forsvarer, advokat Javeed Shah, har foreløpig ingen kommentar til saken.

