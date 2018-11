MDG: Mistillit mot regjeringen mer aktuelt etter budsjettavtalen

NTB Innenriks

– KrF har fått vekslepenger av regjeringen på klima. Det er langt fra det som trengs, og ikke det KrF har lovet sine velgere. Dette gjør et mistillitsforslag mot regjeringen på dette budsjettet mer aktuelt, sier nasjonal talsperson Une Bastholm.

Tirsdag kveld ble regjeringspartiene og KrF enig om en budsjettavtale. Foruten økt barnetrygd og økt minstepensjon for enslige alderspensjonister, er det satt av rundt 200 millioner kroner til ulike miljøtiltak. Blant annet styrkes Enova med 100 millioner kroner, og klimatiltak i kommunene øker med 50 millioner kroner.

– Minimumskravet burde vært 7 milliarder kroner mer til klima og start på utfasing av oljesubsidiene, slik KrF også har ønsket, tilføyer Bastholm.

Miljøorganisasjoner

Natur og Ungdom, ZERO og Naturvernforbundet er også skuffet over at klima ikke er mer prioritert i statsbudsjettet og over det de mener er et løftebrudd fra KrF.

– Dette budsjettforliket leverer ikke på KrFs løfter om å prioritere klima, godt illustrert ved at det ikke engang er en egen overskrift i forliket, sier ZERO-leder Marius Holm i en pressemelding.

Holm sier støtten til Enova og Klimasats er bra, men han er likevel ikke fornøyd. Han forventet tydelige forbedringer i avgifter på bilsalg, økte CO2-avgifter og støtte til utslippsfri industri og fornybar energi i utviklingsland.

– Abdiserer fullstendig

Natur og Ungdom mener budsjettet til regjeringen og KrF ikke kan kalles grønt før det gis mindre penger til olje og gass og mer penger til grønn omstilling. Organisasjonen viser til at det er bevilget 100 millioner kroner til oljeleting i Barentshavet.

– Miljøsatsingen i denne budsjettavtalen er bare smårusk. Når vi har stø kurs mot klimakrise holder det ikke å flytte småsummer, hele kursen må legges om, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Klimaskatter

I sitt alternative budsjett gikk KrF inn for 60 millioner ekstra til skogvern. Naturvernforbundet sier de ikke ser noen av disse pengene i budsjettet og mener det er altfor svakt å kun innvilge 10 millioner kroner til økologisk grunnkart.

– Her er det ingen signaler om omlegging av skatteregimet for oljenæringen, ingen påplussing på sykkelveier og ingen økte klimaavgifter. Dette er altfor svakt, sier leder Silje Ask Lundberg.

SV og Rødt skuffet

Også SV og Rødt er skuffet over at det ikke er mer klimasatsing i statsbudsjettet.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier det er svært skuffende at KrF ikke har fått gjennomslag for langt sterkere satsing på kampen mot klimaendringene. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at regjeringspartiene har gitt KrF noen seire.

– Men jevnt over er dette stø kurs i en tid hvor forskjellene øker, utryggheten i arbeidslivet øker og det haster å kutte klimagassutslipp. Problemet er at når du er på vei i retning av et stup, er det ikke stø kurs som trengs, sier Moxnes.

