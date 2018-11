Byggingen av Johan Castberg er i gang

NTB Innenriks

Equinor har beregnet at utbyggingen til sammen vil ha ringvirkninger tilsvarende 47.000 årsverk i Norge i utbyggingsfasen.

Onsdag gikk startskuddet for produksjonen hos Kværner på Stord, med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til stede.

Kværner skal stå for byggingen av modulene til plattformdekket, samt sammenkobling og integrasjon av dekksmodulene med skroget. Dekket skal installeres på det 200 meter lange produksjonsskipet, som skal stå fast på Johan Castberg-feltet i 30 år fra den planlagte produksjonsoppstarten i 2022.

– De fleste modulene vil bli levert av norske verft, opplyser Kværner.

Springbrett

På topp vil arbeidsomfanget involvere omtrent 2.000 Kværner-ansatte og personell hos underleverandører. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 4.800 personer, ifølge selskapet.

– Vi kan si at Equinors Johan Castberg er et verdifullt springbrett til fremtidige utbyggingsbehov i Barentshavet, som vil være et svært viktig havområde for Kværner med tanke på fremtidig aktivitet ved våre anlegg i Norge, sier konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner.

Singapore og Dubai

Byggingen av de to andre store puslespill-bitene til produksjonsskipet er allerede godt i gang. Skroget bygges i Singapore, og dreieskiven bygges i Dubai, opplyser Equinor.

Partnerskapet på Johan Castberg består av operatøren Equinor (50 prosent), Eni (30 prosent) og Petoro (20 prosent).

Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er anslått til rundt 49 milliarder kroner. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1.700 årsverk nasjonalt, med rundt 500 årsverk i Nord-Norge.

