Amerikaner på broen da KNM Helge Ingstad kolliderte

Det er tidligere kjent at amerikaneren tjenestegjorde på fregatten som del av et utvekslingsprogram, men Bergens Tidende får nå bekreftet at vedkommende var på broen under sammenstøtet.

Avisen skriver også at offiseren «var involvert i en opplæringssituasjon på broen».

Presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret har sagt følgende om den amerikanske offiserens generelle rolle om bord på skipet:

– Vedkommende ivaretok ikke noen selvstendig rolle om bord. Amerikaneren hadde opplæringsstatus.

