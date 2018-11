Aksjon mot lastebåt i Sogn og Fjordane

NTB Innenriks

Bakgrunnen for aksjonen er ifølge NRK tips om at ikke alt er på stell om bord i den over 40 år gamle båten.

Inspektører fra direktoratet har vært om bord i skipet, som ligger til kai i Måløy, både tirsdag og onsdag.

– Så langt teller listen over feil og mangler 31 punkt. En god del av forholdene som er avdekket ser vi på som alvorlige, sier avdelingsdirektør for kontroll og inspeksjon Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet.

Ifølge Sørheim skal båten være overlastet og ha en rekke tekniske feil og mangler. I tillegg har de funnet forhold i kontrakter og formaliteter som ikke er på stell. Båten blir holdt tilbake inntil manglene er rettet opp.

Odd Økland i eierselskapet Havsula Invest AS bekrefter at de har fått en liste over mangler om bord i Ottar.

– Vi mener at det bare er snakk om småting og det skal vi fikse opp i, sier han til NRK.

