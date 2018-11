Oslos nye T-banetunnel skal gi flere avganger

NTB Innenriks

På den nåværende T-baneruta gjennom sentrum er kapasiteten sprengt og det er ikke rom for flere avganger på strekningen.

Gjennom den 5,5 kilometer lange planlagte tunnelen som vil gå fra Majorstuen, Bislett, Stortinget, Grünerløkka og Tøyen vil antallet avganger øke betraktelig, ifølge Byrådet i Oslo.

Tirsdag ettermiddag la de fram sin nye plan for utvikling av kollektivtransporten i Oslo. Byrådet setter seg et mål om en totalt utslippsfri kollektivtrafikk innen 2028.

– Vi gjennomfører nå den største kollektivutbyggingen siden T-banen ble bygget etter andre verdenskrig. Med ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum kan vi øke antallet avganger til minst åtte i timen på T-banelinjene. Det vil gjøre hverdagen enklere for alle over hele byen, og er avgjørende for at Oslo skal bli verdens første nullutslippsby, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG).

Den nye tunnelen vil ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap) koste om lag 17 milliarder kroner å bygge.

I tillegg er arbeidet med Fornebubanen godt i gang. De første arbeiderne vil starte opp i 2019, med den nye ruten som vil strekke seg fra Fornebu til Majorstuen.

(©NTB)