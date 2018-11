KrF fikk redusert kuttet i glutenfri-støtte

NTB Innenriks

– Vi retter opp det vi mener var et for stort kutt knyttet til cøliaki. Det legges inn 200 millioner kroner for å redusere det kuttet, sa KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad under presentasjonen av budsjettenigheten.

Da regjeringen la fram sitt opprinnelige forslag til statsbudsjett, ble det lagt opp til at grunnstøtten til personer med cøliaki skulle kuttes fra 23.988 kroner til 8.232 kroner. Samtidig skulle kun personer med cøliaki heretter få støtte til glutenfritt kosthold. Ifølge regjeringen ville endringene innebære en innsparing på 410 millioner kroner på neste års statsbudsjett.

Innsparingen blir nå i stedet på 210 millioner kroner.

