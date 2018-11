Venninnen sa Janne Jemtland ville skilles

NTB Innenriks

Kvinnen i 30-årene kjente ekteparet godt og var samtidig Janne Jemtlands beste venninne. I Hedmarken tingrett fortalte kvinnen at Janne Jemtland før jul fjor hadde bestemt seg for å skilles fra mannen. Hun hadde luftet tanken allerede siden 2015, men i begynnelsen av desember i fjor hadde hun ifølge venninnen bestemt seg.

– Hun var helt krystallklar på at nå ville hun skilles. Den 9. desember sa hun at hun ikke hadde noen følelser for mannen sin lenger, at hun var ferdig, fortalte kvinnen.

– Hadde hun gitt uttrykk for det overfor ektemannen, spurte aktor, statsadvokat Iris Storås.

– Han fortalte meg den 8. desember at Janne hadde sagt hun ville gå fra ham. Han elska jo henne, så han var fortvila, sa kvinnen.

