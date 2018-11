NTB Innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 8 mandag morgen.

– Dette skal være snakk om et næringsbygg, så det bor ingen mennesker i dette bygget. Nødetatene på stedet har gjort rede for alle de personene som jobber i der. Nå jobbes det for fullt med å slukke flammene, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Huset som står i brann er et butikklokale i St. Hans Gate midt i Stavanger sentrum.

