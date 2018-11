Påstand om to og et halvt års fengsel i Raja-trusselsak

NTB Innenriks

Bistandsadvokat Sven Olle Nollin sier til VG at han vil følge opp med å be om at Venstre-politikeren også får 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Mohammad må sitte varetektsfengslet mens trusselsaken mot ham behandles i Oslo tingrett. Han nektet straffskyld da saken startet.

– Jeg har aldri truet ham, og å si hva jeg mener om ham, finner jeg er innenfor ytringsfriheten. Å si ditt svin, dra til helvete er ikke hverdagskost, men vi sier det her i Norge, sa Mohammad som har bodd i Norge siden han var tre år.

Den 32 år gamle arbeidsledige islamisten sa i Oslo tingrett at han ikke respekterer lover skapt av mennesker. Han la til at han heller ikke ønsket å bo i Norge, og hvis det hadde eksistert et land styrt etter den muslimske sharialoven, ville han heller ha flyttet dit.

Da tiltalen ble lest opp, svarte Mohammad nei på spørsmålet om han erkjente straffskyld. Tekstmeldingene ble sendt i affekt fordi han følte Raja med sine uttalelser mobbet brukere av hijab og nikab, noe medlemmer av hans egen familie gjorde.

– Han mener at han ikke truet Raja, men at han bare sier hva han og islam mener er riktig om disse hodeplaggene, og at han har lagt seg på det samme nivået i debatten som Raja allerede hadde lagt opp til, har tiltaltes forsvarer, advokat Brynjar Meling, sagt til NTB.

