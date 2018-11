Markert fall på Oslo Børs

NTB Innenriks

Den siste uken har indeksen falt med 2,4 prosent. Mandag ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,15 milliarder kroner.

Equinor var nest mest omsatt, men falt 1,6 prosent til 205,10 kroner. Andre tapere var Yara som falt 3,5 prosent og Aker BP som falt 3,3 prosent. Subsea 7 falt 2,7 prosent. Fallet i Yara forklares med at det mandag ble kjent at finansdirektøren i selskapet går av.

Vinnerne mandag var Telenor som økte 1,1 prosent og oppdrettsselskapene Marine Harvest og Salmar som steg henholdsvis 1,9 og 1 prosent.

Ved de toneangivende børsene i Frankfurt, Paris og London var bildet det samme som i Oslo. DAX 30 i Frankfurt falt 0,8 prosent, mens FTSE 100 i London falt med 0,1 prosent. CAC 40 i Paris falt også tilbake 0,8 prosent. Her falt blant annet Renault-aksjen hele 8,8 prosent etter at det ble kjent at Renault-konsernets øverste sjef Carlos Ghosn anklages for å ha underrapportert inntekten sin.

Nordsjøolje ble ved børsslutt mandag omsatt for 66,3 dollar fatet på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje var nede i 56,6 dollar fatet på spotmarkedet. Det er rundt 20 dollar lavere enn prisen var i begynnelsen av oktober.

