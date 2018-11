KrF-topper vil ha oppvaskmøte etter avsløring om Høyre-innblanding

NTB Innenriks

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug vil nå ta kontakt med partiledelsen og be om et ekstraordinært landsstyremøte slik at partiet kan gå gjennom hva som skjedde – og ikke skjedde – i ukene og dagene før det viktige retningsvalget i KrF.

– Er det som står i VG i hovedsak riktig, svekker det hele grunnlaget for vedtaket som ble gjort, sier Bjørkhaug til Adresseavisen. Hun legger ikke skjul på at hun er rystet over saken.

Ifølge VG begynte KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad å bruke argumentet om at det ville være mulig å endre abortloven dersom man gikk inn i et samarbeid med dagens regjering, etter et hemmelig møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen 11. oktober.

– Alvorlig

Det skal ha vakt sterke reaksjoner innad i KrF at han brøt interne, vedtatte spilleregler om ikke å blande inn andre partier i kampen om veivalget, ifølge VG.

– Dette framstår som regi fra Høyre og Ropstad. Er dette riktig, er det alvorlig, sier Bjørkhaug.

Også KrF-fylkesleder i Akershus Arne Willy Dahl er urolig over det som nå skjer.

– Jeg er betenkt over mangelen på intern kommunikasjon i ledelsen. Oppslaget sår tvil om hvorvidt kommunikasjonen har vært god nok, sier han til NTB og viser til at det ikke ser ut til at partileder Knut Arild Hareide var informert om det hemmelige møtet på Statsministerens kontor.

– Må få oppklart

– En annen ting som forsterker dette, er at man trekker inn andre partier i det som skulle vært en intern prosess, sier Dahl.

Han mener at landsstyret bør komme sammen så raskt som mulig.

– Denne saken må vi få oppklart. Det er planlagt et landsstyremøte på telefon i desember, men jeg tror at denne VG-saken gjør at vi bør ha et fysisk møte raskt. Det kan jo være andre opplysninger i saken enn det som kommer fram i oppslaget i VG, sier Dahl.

Til Aftenposten sier han at han vil oppfordre partiledelsen til å legge sonderingene med den borgerlige regjeringen på is.

– De bør i hvert fall ikke gjennomføres ennå, sier Dahl.

For at det skal kalles inn til ekstraordinært landsstyremøte, må det kreves av en firedel av medlemmene. KrFs landsstyre har 39 medlemmer.