NTB Innenriks

– Det er flere enkeltsaker som gjenstår. Vi har kommet KrF i møte på mye, men vi trenger å ta i bruk tirsdagen og muligens også onsdag, sier finanskomiteens leder og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim.

KrF fikk presentert et helhetlig forslag av regjeringspartiene sent mandag kveld. Etter 45 minutter var det klart for alle i forhandlingsrommet at det var bedre å møtes på nytt tirsdag enn å sitte ut over natten.