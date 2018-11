Eriksen Søreide advarer mot fredsavtale som svekker kvinners rettigheter

NTB Innenriks

I løpet av et hektisk døgn i Afghanistan har utenriksministeren møtt både presidenten og utenriksministeren i Kabul og besøkt de norske styrkene, samt den amerikanske lederen for de internasjonale styrkene, skriver VG.

Til tross for at nylige samtaler mellom Taliban og det afghanske fredsrådet er en positiv nyhet, understreker Eriksen Søreide at det er mange forhold som må avklares før en fredsavtale kan se dagens lys.

– Det er mye som gjenstår, og det må være vilje på begge sider. Dette legger jeg vekt på i alle mine samtaler. Mange kvinneaktivister er dessuten redd for at en fredsavtale vil skje på bekostning av de fremskrittene som er oppnådd, og at situasjonen skal reverseres, sier utenriksministeren.

Veldig alvorlig

Den siste tiden har politiet og sikkerhetsstyrkene lidd rekordstore tap, og USAs spesialinspektør for Afghanistan sa tidligere i måneden at regjeringen mister kontroll i stadig større deler av landet

Eriksen Søreide vedgår at sikkerhetssituasjonen er veldig alvorlig. Hun sier at utfordringene har mange årsaker.

– I tillegg til Taliban, er det også en rekke andre nettverk og grupper som kjemper om å kontrollere landområder. Selv om myndighetene mener at det siste valget var vellykket, var det også et av de mest voldelige. Men vi ser også positive utviklingstrekk, som at en tredel av dem som stemte, er kvinner. Også mange unge brukte stemmeretten, sier hun til VG.

Norsk bistand

Norge har en langsiktig partnerskapsavtale om bistand og bidrar med humanitære midler. I år har tørken gjort situasjonen ekstra vanskelig for mange flyktninger som har kommet tilbake til Afghanistan fra leire i Iran og Pakistan.

– Samtidig har vi gjennom mange år hatt kontakt med Taliban for å om mulig å legge til rette for fredssamtaler. Norge samarbeider med den afghanske regjeringen og USA om dette, sier utenriksministeren.

Hun mener norske soldater gjør en veldig god jobb i en krevende situasjon, der Taliban styrker seg i flere områder. Norge bidrar blant annet til opplæring og trening av afghanske regjeringsstyrker.

– Det er en positiv utvikling at både Taliban og presidenten har gitt løfter om våpenhvile. Selv om den nå er brutt, håper vi det er begynnelsen på noe, sier Eriksen Søreide.

(©NTB)