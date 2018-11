Aktor: – Orderud-drapene kunne vært avverget

NTB Innenriks

Allerede året før trippeldrapet skjedde ble Anne Orderud Paust utsatt for to attentatforsøk. Det første da det ble funnet en halv kilo dynamitt under bilen hennes, og det andre da det ble gjort forsøk på å tenne på oppgangen til ekteparets leilighet i Oslo, skriver VG.

– Det er all grunn til å regne med at drapene ikke hadde skjedd om attentatene hadde blitt oppklart i forkant, sier aktor i Orderud-saken, statsadvokat Jørn S. Maurud.

Attentatforsøkene ble etterforsket som alvorlige trusler og forsøk på drap, men politiet klarte aldri å oppklare hvem som sto bak.

Per Paust døde året etter av kreft, og få uker senere ble Anne Orderud Paust skutt og drept på Orderud gård.

– At man ikke fant ut av hvem som sto bak angrepene har hatt betydning på flere vis. Først og fremst mistet man det bevisgrunnlag for trippeldrapet som ville ligge i at det må være en sammenheng mellom attentatene og drapene, mener advokat Frode Sulland, som forsvarte Veronica Orderud under trippeldrapssaken.

Drapene på Orderud gård i Sørumsand skjedde natt til pinseaften 22. mai 1999. Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust ble skutt og drept i kårboligen på gården.

Per og Veronica Orderud ble i 2002 dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drapene, men har begge nektet straffskyld. Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel, mens Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel etter ankebehandling i lagmannsretten samme år. Ingen er dømt for selve drapshandlingen.

I januar 2015 ble Per og Veronica Orderud løslatt fra fengsel etter å ha sonet i nesten 16 år. Kirkemo ble løslatt i 2011, mens Grønnerød ble løslatt i 2013.

(©NTB)