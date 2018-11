Politiet åpnet ild mot lastebil med «ustabil sjåfør»

NTB Innenriks

Aksjonen på Vinterbro i Akershus startet i 15-tiden lørdag ettermiddag. En lokal mann i 40-årene kjørte lastebilen og torpederte flere politibiler før han ble stanset etter det som beskrives som «en dramatisk forfølgelse» av Øst politidistrikt. Føreren skulle pågripes hjemme hos seg selv da han satte fart og kjørte på flere politiet før han kom seg unna.

– Ustabil lastebilsjåfør som forsøker å torpedere politibiler. Ber om at alle holder seg vekk fra området. Det er avfyrt skudd mot dekk i forsøk på å stanse lastebilen, skrev politiet i det første varselet på Twitter.

– Drapstruet politifolk

Verken sjåføren, polititjenestemenn eller andre ble skadd i hendelsen. Mannen ble pågrepet klokka 15.45.

– Bakgrunnen for at mannen skulle pågripes var at han lørdag ettermiddag ringte inn drapstrusler mot navngitte polititjenestepersoner, etter at politiet samme dag hadde fratatt ham hunden i forbindelse med et annet oppdrag, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt.

E6 gjennom Nøstvettunnelen, som munner ut ved fornøyelsesparken Tusenfryd, var en kort periode stengt for trafikk i retning Moss.

Spesialenheten varslet

– Det ble da besluttet at mannen måtte stanses for å ikke sette andre personer i fare. Patrulje fra Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt deltok i aksjonen, der det ble rettet flere skudd mot dekkene på lastebilene. Ytterligere en patruljebil ble torpedert, og flere ble forsøkt påkjørt, før ferden stanset ved Tusenfryd, og mannen ble pågrepet, opplyser operasjonsleder Sveen.

Spesialenheten for politisaker er varslet, som er rutine når politiet avfyrer skudd.

