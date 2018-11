Sykdom trolig årsak til bussulykke på E16 i fjor høst

NTB Innenriks

Bussjåføren, en 62 år gammel mann fra Sogndal, omkom da en ekspressbuss og en lastebil frontkolliderte på E16 ved Evanger i Hordaland. Det var 17 passasjerer i bussen. Fire av dem ble lettere skadd.

Politiet konkluderte i sin etterforskning med at bussen kom over i feil kjørefelt.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har siden i fjor høst undersøkt ulykken, og fredag kom kommisjonen med sin rapport. Der heter det at et illebefinnende hos sjåføren mest sannsynlig var den utløsende årsaken til ulykken, melder Bergens Tidende.

– SHT vurderer det som mest sannsynlig at et illebefinnende, forårsaket av hjertesykdommen til bussføreren, er den utløsende årsak i ulykken og at selve kollisjonen er en følge av dette. Bussføreren hadde fulgt alle pålagte kontroller og råd relatert til egen helsetilstand, skriver kommisjonen i sin rapport.

Kommisjonen tilrår to tiltak som følge av ulykken: Et nordisk samarbeid for å skjerpe bruken av belter i busser og mer forskning på helserisiko og individuell oppfølging av yrkessjåfører.

