Sandberg granskes for mulig karantenebrudd

Nemnda er ikke fornøyd med svarene den tidligere fiskeriministeren og Frp-toppen har gitt til nå, og har bedt ham svare på sju nye spørsmål, skriver Aftenposten.

«Karantenenemnda har til vurdering om du har brutt karantenen du ble ilagt ved vedtak av 20. september 2018 ved at du hadde flere møter med representanter fra myndighetene og næringslivet i Iran», skriver Karantenemnda i et brev til Sandberg 12. november.

Nemnda fattet interesse for Sandberg etter at han og kjæresten, iransk-norske Bahareh Letnes, dro til Iran i oktober, der de blant annet møtte representanter for presidenten, politiske myndigheter og næringslivet.

Sandberg gikk av som fiskeriminister i august og fikk karantenetid med seks måneders etterlønn, i alt nærmere 700.000 kroner. I tillegg fikk han fire måneder saksforbud for saker som gjelder kvotesystemet.

Ifølge nemnda kan han ikke «ta oppdrag eller delta i forhandlinger, møter seminar, kurs mv. i eget eller for andre foretak i karantenetiden».

Sandberg risikerer å bli bøtelagt dersom han har brutt karanteneloven.

