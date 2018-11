Stor økning i statens utgifter på Svalbard

NTB Innenriks

Statens utgifter på øygruppen økte fra 940 millioner kroner i 2016 til 1.060 millioner kroner i 2017, melder Statistisk sentralbyrå.

De økte utgiftene skyldes boligbygging, utbedring ved Svalbard globale frøhvelv og flom og skredforebygging, områder det ikke ble brukt penger på i årene før 2017.

For 2018 og 2019 ventes ytterligere økning i disse utgiftene. I tillegg forventes det at staten de nærmeste årene vil ha store utgifter til oppryddingsarbeider ved nedlagte gruver.

Statens inntekter på Svalbard var 275 millioner kroner, som tilsvarer kun om lag en av fire utgiftskroner.

Det lave nivået på inntektene sammenlignet med utgiftene skyldes til dels at skatte- og avgiftsnivået for arbeidstakere og bedrifter er langt lavere på Svalbard enn i landet for øvrig.

En annen årsak er at mye av den statlige aktiviteten knytter seg til forskning, der nytten av arbeidene kommer staten til gode uten at verdien tallfestes som inntekter knyttet til Svalbard.

Om lag 15 prosent av de sysselsatte på Svalbard jobber i statlig forretningsvirksomhet mot 3 prosent på landsbasis.

