Forsvarsministeren møtte mannskapet fra KNM Helge Ingstad

Møtet mellom forsvarsministeren og mannskapet fant sted om bord i Helge Ingstads søsterskip Roald Amundsen i Bergen onsdag ettermiddag. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var også tilstede på møtet.

– Det var et bra møte, med sterke historier fra et flott lag. Vi er veldig glade for at vi i dag kan snakke med alle 137 av dem. Dette kunne fort gått mye dårligere. De redegjorde på en glitrende måte det de hadde gått igjennom, sa Bakke-Jensen til TV 2 etter møtet.

Forsvarsministeren ville ikke si så mye om selve hendelsesforløpet angående hva som skjedde da fregatten kolliderte med tankskipet Sola.

– Nå skal vi la havarikommisjonen gjøre sin jobb. De skal undersøke hendelsesforløpet, så kan vi i mellomtiden konsentrere oss om mannskapet, som skal ha ros for måten de håndtere dette på, sa Bakke-Jensen.

Mannskapet på 137 personer ble evakuert fra fregatten etter kollisjonen, og åtte personer ble lettere skadd i sammenstøtet. To av dem ble sendt til Haukeland universitetssjukehus og de seks andre til legevakten.

Besetningen skal ha blitt svært preget av hendelsen, og ble i etterkant av ulykken tatt hånd om på et mottakssenter på Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase like utenfor Bergen.

