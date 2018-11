Forsvaret usikker på om KNM Helge Ingstad kan reddes

NTB Innenriks

– Vårt mål er å begrense skadene i den grad de lar seg begrense. Vi kommer til å berge fartøyet, få det opp og ta det til Haakonsvern. Så får vi se da hva som er hensiktsmessig å gjøre. Men det er klart; jo mer vann som kommer inn, jo mer blir ødelagt, sa sjefen for Sjøforsvaret, Nils-Andreas Stensønes, på en pressekonferanse tirsdag.

Allerede fredag opplyste Forsvaret at Boa Management AS har fått i oppdrag å støtte bergingen av KNM Helge Ingstad med slepebåter og lekter.

– Forsvaret har ikke kompetanse på bergingsarbeid, vi er ikke et bergingsselskap. Det er derfor naturlig å hente inn kompetanse på dette området, sa Stensønes.

Vaiere røk

Fregatten har ligget sikret til land med ni kraftige vaiere siden kollisjonen med oljeskipet Sola TS torsdag forrige uke.

Kystverket opplyste klokken 10 tirsdag formiddag at det bare er radartårnet, samt deler av hekken som stikker opp over vannflaten.

På pressekonferansen opplyste flaggkommandør og sjef for maritime operasjoner i Sjøforsvaret, Yngve Skoglund, at fregatten lå stabilt helt fram til mandag kveld.

Håvard Mathiesen, sjef for sikringsarbeidet i Forsvarsmateriell, sa da at baugen sank ytterligere 1 meter og de to svakeste vaierne røyk.

Ikke trygt nok

– Vi erstattet dem med forsterkede vaiere og jobbet fram til midnatt med å forsterke videre. Da opplevde vi at det ikke var trygt nok for personellet å fortsette, opplyste han.

Klokken seks tirsdag morgen røk samtlige sikkerhetsvaiere i baugen etter at festene i fjellet sviktet.

– Baugen falt da dypere og skipet la seg til ro på dypere vann. Fartøyet ligger nå stabilt, sa han.

Forsvaret har benyttet miniubåter for å undersøke bunnforholdene.

Intern undersøkelse

Forsvaret kommer også til å sette ned en egen granskningskommisjon som skal foreta en intern undersøkelse av hendelsen. Funn og konklusjoner vil bli gjort tilgjengelig for Statens havarikommisjon, men Stensønes kunne ikke umiddelbart si om noe av innholdet vil måtte unntas offentlighet.

– Jeg har etablert en undersøkelsesgruppe som jobber med selve kollisjonen og som jobber seg bakover. Den vil gå grundig gjennom alle relevante faktorer knyttet opp til hendelsen. Dersom undersøkelser viser at noe ikke gikk som det skulle, vil Forsvaret fortløpende iverksette tiltak, opplyste han.

– Sjøforsvaret ønsker å komme til bunns i hva som skjedde og ta lærdom av det, poengterte Stensønes.