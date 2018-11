Havarikommisjonens rapport klar først om ett år

NTB Innenriks

– Utgangspunktet i sjøloven er at vi skal gjennomføre en undersøkelse og redegjøre innen ett år. Så utgangspunktet er ett år før det kommer en offentlig rapport, sier avdelingsdirektør Dag Liseth i sjøfartsavdelingen til Statens havarikommisjon for transport til VG.

Havarikommisjonen ble raskt kontaktet etter kollisjonen natt til torsdag. Mange opplysninger er allerede sikret for det videre arbeidet med å kartlegge hva som faktisk skjedde da KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola TS i Hjeltefjorden. Mens tankskipet kunne seile videre lørdag morgen, ligger fregatten sikret i fjæra utenfor Equinors oljeterminal.

Parallelt med å utrede hvordan fregatten kan berges og fraktes til marinebasen Haakonsvern, jobbes det med flere utredninger. I helgen foretok Havarikommisjonen intervjuer med de nærmeste involverte, blant annet brobesetningen på begge skipene. Videre ble tekniske spor og logger også sikret.

– Dette har gitt oss et relativt godt grunnlag for det vi arbeidet med i helgen, som var å sette sammen et grovt hendelsesforløp, sier Liseth.

Havarikommisjonen sier tidsfristen for å ferdigstille en rapport innen ett år er vanlig ved ulykker til sjøs. De vil kun gå ut med noe offentlig tidligere hvis det har sikkerhetsbetydning.

(©NTB)