Frp-topp fortsetter avis-boikott

NTB Innenriks

Lørdag var den tidligere justisministeren tilstede under Tromsø Frps års- og nominasjonsmøte. iTromsø skriver at deres politiske redaktør, Martin Lægland, hadde gjort en intervjuavtale med Amundsen, men at han gjorde helomvending i det han fikk spørsmål om han var klar for intervju.

– Nei! Jeg hadde glemt at jeg boikotter deg, og at du kommer fra iTromsø, sa Amundsen, ifølge iTromsø.

Amundsen har ikke latt seg intervjue av iTromsø siden januar 2018.

Krever beklagelse

Til Medier24 bekrefter Frp-politikeren at han ikke snakker med iTromsø.

– Det gjør jeg ikke før de beklager en førsteside de har kjørt, sier han.

Førstesiden han sikter til er i forbindelse med omtalene av varslersaker mot en sentral FpU-politiker. Sakene er klaget inn for PFU av den omtalte.

– De har demonstrert hvor upålitelige de er. Om de skal utøve sitt samfunnsoppdrag må de være etterrettelige og følge de etiske retningslinjene mediene har satt for seg selv. Jeg oppfatter ikke at de gjør noen av de tingene. Da er det naturlig at jeg ikke forholder meg til dem, sier Amundsen til Medier24.

- Vanskelig

iTromsø-redaktør Martin Lægland reagerer på boikotten.

– Han må selvsagt få være uenig med oss, og vi skal ta diskusjonen når den kommer. Men det er vanskelig å ha en fruktbar dialog når han nekter å snakke med oss, sier han og fortsetter:

– Jeg lurer på om Siv Jensen syns det er greit at han boikotter et lokalmedie fra hans eget fylke?

Det er ikke første gang Amundsen havner i klinsj med medier. I januar i fjor ble det opphetet debatt på Facebook på grunn av Nordlys' dekning av årsmøtet i Troms Frp. Amundsen kalte avisen «Pravda» og beskyldte den for å fare med «fake news». Han sa også da at han vurderte en boikott.

(©NTB)