Ettersøkte Mohyeldeen Mohammad sier han vil møte i retten til uken

Mohammad er tiltalt for trusler mot stortingspolitikeren Abid Raja (V), men dukket ikke opp da saken skulle startet 22. oktober. Dermed ble han etterlyst.

Den kommende uken skal saken etter planen opp på nytt.

– Min klient stiller i retten tirsdag morgen. Han er klar på at han aldri har hatt noen annen hensikt enn det, skriver Mohammads forsvarer Brynjar Meling i en SMS til NTB.

Benekter trusler

Mohammad ikke gitt lyd fra seg på lenge, men lørdag la han ut en YouTube-video hvor han forklarer hvorfor han ikke møtte opp i retten, ifølge TV 2.

– Jeg fikk aldri forkynning av tiltale eller informasjon om tid og sted jeg måtte møte opp. Jeg visste faktisk ikke at min tilstedeværelse der var nødvendig i det hele tatt, sier han i videoen.

Der benekter han også å ha kommet med trusler.

– Jeg ble forbløffet over at en borger fra dette landet kan tiltales for noe så grovt på bakgrunn av noen korte SMS-er skrevet i affekt, og for lovlige ytringer i en video som var ment som et tilsvar til norske medier, som skrev mye om meg uten å gi meg en rettferdig mulighet til å svare for meg selv, sier han.

– Vantro

Mohammad er blant annet tiltalt for å ha kalt Abid Raja for en «skitten, frafallen muslim» som burde råtne i helvete.

– Jeg vil understreke en ting, bare så det er helt klart. Ja, jeg Mohyeldeen Mohammad anser Abid Raja som vantro, akkurat som jeg anser alle som ikke er muslimer som vantro. Men det betyr ikke automatisk at vedkommende skal drepes bare fordi at jeg, Mohyeldeen Mohammad, er religiøst overbevist om at vedkommende ikke er muslim, sier han i videoen, ifølge TV 2.

Det er uvisst hvor den trusseltiltalte mannen befinner seg.

