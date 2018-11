Rødt vil ha flere svar om Siv Jensens hytteleie

NTB Innenriks

Frp-leder og finansminister Siv Jensen har allerede to ganger svart på skriftlige spørsmål fra Stortinget, skriver E24. Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes har fortsatt ikke fått alle svarene han vil ha.

Nå spør han i et brev til Jensen om hvilke tilsvarende leieavtaler i Oslofjorden hun kan vise til som underbygger statsrådens vurdering av at den tilbudte leien tilsvarer gjengs leie. Frp-lederen har ennå ikke svart på spørsmålet.

Jensen har tidligere lagt fram de to leieavtalene hun har inngått med Andresen, milliardær og leder av Etikkrådet for oljefondet. Den ene avtalen omhandler bruksrett til en «gul hytte, badehus og stabbur», og den andre dreier seg om leie av båtplass for sommeren 2018.

