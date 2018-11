KNM Helge Ingstad fikk klare advarsler fra tankskipet før ulykken

NTB Innenriks

Avisen har også radarbilder som viser at fregatten holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet, til tross for gjentatte advarsler om at de kom til å kollidere.

Lydloggen viser at det ble opprettet kontakt mellom skipene ett minutt før det smalt.

Uten å være sikker på om det er fregatten som kommer mot dem, spør «Sola TS» om det er «Helge Ingstad» som kommer mot dem. Dette bekrefter krigsskipet fem sekunder etter.

I tiden som følger ber tankskipet fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord.

Svaret fra fregatten er ifølge lydloggen: «Da går vi for nærme blokkene.»

«Sving styrbord, hvis det er du som kommer. Altså, du har ...», svarer «Sola TS» blant annet.

– Det blir en kollisjon

Senere gir tankskipet følgende beskjed: «Helge Ingstad! Drei!», før de tre sekunder etter sier: «Det blir en kollisjon her da».

Fregatten hadde en fart på 17 knop da skipene kolliderte.

Kontakten med «Helge Ingstad» blir sporadisk etter dette, og det ljomer kraftig fra fregattens alarmer. «Vi har slått alarm. Prøver å få kontroll på situasjonen», sier de til vaktsentralen, ifølge VG.

Avisen har informert Forsvaret om at de har lydlogg og radarbilder fra ulykken. De ønsker ikke å kommentere dette.

Navigasjonstrening

NATO har bekreftet at fregatten trente da kollisjonen skjedde.

I en nyhetsmelding, skriver forsvarsalliansen at KNM Helge Ingstad «seilte i indre fjorder for navigasjonstrening» før ulykken.

– De navigerte med en vaktsjef og en assisterende vaktsjef. En vaktsjef er utdannet navigatør, mens en assisterende vaktsjef ikke er fullverdig opplært, sier Torill Herland, kommandørkaptein og kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, til NRK.

Har sikret datamateriale

Havarikommisjonen har fått tak i datalogger og elektronisk informasjon fra den havarerte fregatten og jobber med å analysere materialet.

Avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Havarikommisjonen vet foreløpig ikke om datamaterialet inneholder lydopptak av hva som ble sagt på broen.

– Jeg er ikke helt kjent med innholdet ennå. Dette er ting vi sitter og analyserer for å se om det kan bidra til å forstå hendelsesforløpet. Noe av det vi har fått fra skipet er datalogger, sier han til NTB.

Lørdag ble skipet ferdig sikret med stålvaiere og bolter, og fire personer fra Forsvaret tok seg for første gang siden ulykken om bord. Den neste tiden skal skipet klargjøres for heving.

– Godt bilde av hendelsesforløpet

Parallelt med Havarikommisjonens undersøkelser, etterforsker politiet ulykken. Seksjonssjef Frode Karlsen i Vest politidistrikt sier til Bergens Tidende at de har dannet seg et godt bilde av hendelsesforløpet knyttet til ulykken, men ønsker ikke å gå inn på detaljer.

– På generelt grunnlag vil etterforskning av ulykker handle om å bringe på det rene om det har forekommet menneskelig eller teknisk svikt – eller en kombinasjon av de to, sier han.

– Er det grunn til å tro at årsaken til denne ulykken skyldes en teknisk svikt?

– Det kan vi ikke utelukke, men vi har ingen grunn til å tro det, sier Karlsen til avisen.

