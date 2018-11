Saida Begum innstilt som Høyres ordførerkandidat i Oslo

NTB Innenriks

– Jeg er en ung kvinne som brenner for Oslo. Jeg har bodd i Vestre Aker, i Hausmanns gate i sentrum, på Stovner, Høybråten, Grünerløkka og nå på St. Hanshaugen. Jeg er en skikkelig Oslo-nomade, som elsker byen min, sier Saida Begum til NRK.

Begum er utdannet jurist og er partiets fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen. Hun har også vært rådgiver for Høyres justispolitikere på Stortinget.

Dersom innstillingen vedtas, er det første gang Oslo Høyre velger en ordførerkandidat med flerkulturell bakgrunn.

– Ordførerrollen bør tilpasses fremtiden, og det er ikke slik at man må være en middelaldrende hvit mann for å være ordfører i Oslo. Selv ikke for Høyre, sier leder av nominasjonskomiteen, Ellen Chr. Christiansen.

Kommunevalget i 2019 vil avgjøre om de rødgrønne får beholde Oslo eller om borgerlige kandidater vil ta over for byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV).

