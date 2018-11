Kvinne dømt til 13,5 års fengsel for å ha drept ektemannen

NTB Innenriks

Under rettssaken hevdet kvinnen at hun handlet i nødverge, men det trodde ikke Oslo tingrett på og dømte henne til 13,5 års fengsel, ifølge TV 2.

Kvinnens forsvarer, advokat Thomas Øiseth, sier at dommen kommer til å bli anket.

– Min klient mener at hun har handlet i nødverge, og at tingretten har vurdert bevisene feil når de dømmer henne for drap, sier Øiseth til kanalen.

Krangel

Drapet skjedde 11. juli fjor.

Kvinnens ektemann, som var i 30-årene, ble påført to stikk: ett i halsen og ett i brystet. Han ble erklært død på stedet, like etter at nødetatene kom fram. Kvinnens to tenåringssønner, som hun har fra et tidligere forhold, var i boligen da drapet skjedde, og det var en av dem som varslet politiet om knivstikkingen.

Bakgrunnen for hendelsen var en krangel som eskalerte, og kvinnen plukket på et tidspunkt opp en kniv. Selv hevder hun at planen var å gjemme kniven, men at ektemannen dukket opp og angrep henne før hun knivstakk ham.

Anmeldt for vold

Avdøde har i flere år jobbet som yrkesmilitær soldat i Gambia. I 2011 møtte han den norske kvinnen, og de giftet seg i 2012.

Kvinnen skal to ganger i 2014 – i januar og november – ha anmeldt ektemannen for vold, og bedt om at han ble ilagt besøksforbud. Men begge anmeldelsene ble ifølge politiet trukket tilbake etter kort tid. Årsaken skal ha vært at mannen hadde flyttet tilbake til kona.

I dommen vises det ifølge TV 2 til at ektemannen ved enkeltstående anledninger kan ha utøvet mindre alvorlig vold mot kona.

– Ikke nødverge

Retten mener imidlertid at dette ikke ga grunnlag for noen generell frykt for alvorlige og livstruende angrep fra hans side. Dette er kvinnen uenig i, opplyser forsvarer Thomas Øiseth.

I dommen skriver Oslo tingrett at de ikke mener det er grunn til å frifinne kvinnen på grunn av nødverge.

– Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte ikke var utsatt for noe pågående eller umiddelbart forestående angrep fra ektemannen, og at hun heller ikke oppfattet situasjonen slik at hun var utsatt for et ulovlig angrep, heter det i dommen.

