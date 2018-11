Havarert fregatt hadde skrudd av posisjoneringssystem

NTB Innenriks

Forsvaret opplyser til Bergens Tidende at det ikke er vanlig at krigsskip seiler med det automatiske identifikasjonssystemet AIS på hele tiden. I motsetning til sivile skip, er ikke militære fartøy pålagt å ha senderen på.

– Ingen krigsfartøy i verden har AIS på hele tiden, man gjør ikke det. Det er aktiviteten om bord som avgjør, sier pressetalskvinne Torill Herland i Sjøforsvaret til avisen.

– Ikke uvanlig

KNM Helge Ingstad hadde deltatt på øvelsen Trident Juncture utenfor kysten av Trøndelag og var på vei tilbake til basen på Haakonsvern i Bergen da ulykken skjedde natt til torsdag. Underveis på turen hadde fregatten påslått posisjonssystemet noen ganger, men ikke da ulykken skjedde.

– Jeg anet ikke hva beslutningsgrunnlaget var. Det er ikke uvanlig at systemet skrus av. Nå må vi avvente arbeidet til politiet og Statens havarikommisjon, sier Herland videre.

Sikrer skipet

Forsvaret opplyser fredag morgen at arbeidet med å sikre det havarerte skipet i fjæresteinene utenfor Stureterminalen har gått som planlagt gjennom natten. Fregatten har i natt ligget stabilt på stedet hvor den ble kjørt inn på land etter kollisjonen med tankskipet. Etter at den hadde tatt inn vann fikk skipet en kraftig slagside og ligger kraftig over på styrbord side.

Skipet skal etter planen heves på en lekter fredag. Om altså går som planlagt vil skipet så slepes til Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase like utenfor Bergen.

– Sveisearbeidet med festepunkter på skroget anser vi som tilfredsstillende. Hullene som er boret og fundamentet som er satt på land må nå herdes før vaiere kan strekkes. Når dette arbeidet er gjort vil fregatten være sikret til at vi kan gå videre med bergingsarbeidet, sier kapteinløytnant Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret i en uttalelse.

(©NTB)