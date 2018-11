VG: Nordmann funnet død og ranet i Tsjekkia

NTB Innenriks

– Vi har fått opplyst fra Kripos at det er funnet en død nordmann i Praha. I samme forbindelse har tsjekkisk politi pågrepet en person som er siktet for alvorlig kroppsskade, sier leder Tore Salvesen for seksjon for etterforskning av drap, grov vold og seksuallovbrudd i Vest politidistrikt til VG.

Den pågrepne personen er også siktet for tyveri, uautorisert bruk av kort og forfalskning.

Nordmannen ble meldt savnet 15. oktober og ble identifisert ved hjelp av fingeravtrykk to dager etter.

UD bekrefter at de kjenner til saken, men ønsker ikke å kommentere den ytterligere overfor VG.

