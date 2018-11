Siv Jensen har lagt fram sine leieavtaler med Andresen

NTB Innenriks

Jensen har gitt Dagens Næringsliv en kopi av de to leieavtalene hun har inngått med Johan H. Andresen, milliardær og leder av Etikkrådet for oljefondet. Statsministerens kontor fikk avtalene omtrent samtidig.

Den ene avtalen omhandler bruksrett til en «gul hytte, badehus og stabbur», og slår som tidligere kjent fast at leieprisen er på 40.000 kroner i året.

Den andre avtalen omhandler leie av båtplass for sommeren 2018, og prisen for dette er satt til 13.350 kroner.

– Jeg er opptatt av å opptre ryddig og korrekt, og vise åpenhet. Det har jeg gjort. Samtidig mener jeg at selv statsråder har rett på privatliv, og at avtalefrihet må gjelde for oss som for andre. Innholdet i mine private avtaler angår ingen andre enn meg og den andre avtaleparten. Når denne saken likevel er blitt en offentlig sak, velger jeg å gi tilgang på leiekontraktene for hytte og båtplass i sin helhet for å fjerne tvil og spekulasjoner, sier Jensen til avisen.

Jensen har fått mye kritikk for leieavtalene, og flere har hevdet at leieprisen på hytten er så lav at det er å anse som en gave.

