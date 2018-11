Rederi: Oljetankeren var i perfekt teknisk stand

NTB Innenriks

Det greske rederiet Tsakos Energy Navigation som eier tankskipet Sola TS sier til Adresseavisen at det ikke er var noe i veien med skipet. De viser også til at skipet hadde los om bord og at ingen av mannskapet sov.

– Alle lys virket. Likeledes alle andre tekniske installasjoner, sier pressetalsmann i rederiet Tsakos Patrick Adamson til Adresseavisen.

Det 250 meter lange og 44 meter brede oljetankeren av typen aframax er registrert på Malta, men eies av det greske rederiet. Det ble bygget i 2017.

Ifølge Sysla var tankeren under slep på veien ut Hjeltefjorden nordveien fra Stureterminalen da kollisjonen med fregatten skjedde klokka 4.26 natt til torsdag.

