MC-medlemmer fengslet for grov vold på halloween-fest i Rogaland

Volden skal ha rammet to personer, hvorav den ene havnet i koma, ifølge Stavanger Aftenblad. Flere personer skal i fellesskap ha stått bak.

Fire menn og en kvinne ble varetektsfengslet i saken i forrige uke, og to av dem skal være tilknyttet såkalte en prosents-klubber. Åstedet for hendelsen var på en privatadresse på Hommersåk, hvor det ble avholdt en halloween-fest.

Politiet er knappe med opplysninger om saken og påpeker at etterforskningen er i en innledende fase.

– Det jeg kan si er at ytterligere to menn, en tenåring og en i 20-årene, er pågrepet i saken. Disse to, som også har status som siktede i saken, ble løslatt etter avhør, sier politiadvokat Terese Braut Våge.

Hun sier videre at også de varetektsfengslede er avhørt av politiet.

