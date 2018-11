Kystverket: Betydelig mindre lekkasje fra havaristen

NTB Innenriks

Toktet viste at situasjonen ved havaristen langt på vei var den samme som tidligere på dagen.

- Det som var mest merkbart, var at det er betydelig mindre lekkasje fra havaristen. Fortsatt er det som driver på sjøen av forurensning, relativt tynn film, som mange steder fortoner seg som regnbuefargede striper, skriver Kystverket i en oppdatering torsdag kveld.

Vurderingen er at forurensningen på sjøen er for tynn for oppsamling, og at den fordamper og løser seg opp naturlig.

– Helikopterdrivstoffet, som har lekket ut, er også drevet lenger ut fra land. Samtidig er det en del mer vind i området, som gjør at den tynne filmen løses opp raskere, lyder oppdateringen.

Kystverkets neste planlagte flytokt er fredag morgen klokken 7. Flypersonellet er likevel i beredskap hele natta for å gå på vingene dersom det skulle skje noe uforutsett.

Fregatten KNM Helge Ingstad havarerte etter å ha kollidert med tankskipet Sola natt til torsdag. Åtte av mannskapet ble lettere skadd i sammenstøtet, og militærskipet ligger nå inntil land, boltet fast i grunnen for å unngå å synke.

