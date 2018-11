Fem oljefelt stengt ned på grunn av fregattulykken

NTB Innenriks

Produksjonen på Ivar Aasen ble stanset klokka 10, opplyser Aker BP-talsmann Ole Johan Faret til Dagens Næringsliv.

Lundin-talskvinne Frøydis Eldevik opplyser at det samme gjelder Edvard Grieg-feltet.

Olje fra flere felt sendes i rør til Stureterminalen, som ble stengt ned torsdag morgen.

Equinor stenger også produksjonen på Grane, Oseberg og Troll A-feltene, men produksjonen på Troll B og C samt Kvitebjørn og Visund opprettholdes. Også Equinors Kollsnes-anlegget er stengt ned.

– Det er slik at røret vestprosess ved Sture er stengt ned. Som en konsekvens av dette kan ikke Kollsnesanlegget produsere, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco til E24.

Det gir problemer med gassleveransene til Europa ettersom gassen ikke kan transporteres så lenge anlegget på Kollsnes er stengt.

Equinor bestemte seg for å stenge ned driften på anlegget torsdag morgen.

– Personell på Sture som ikke har beredskapsoppgaver blir også evakuert. Nedstengning og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak, skriver Equinor i en pressemelding.

Stureterminalen er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og LPG. Terminalen mottar råolje fra Oseberg-området via en 115 kilometer lang oljerørledning fra Oseberg Feltsenter, og råolje fra Grane-feltet via en 212 kilometer lang oljerørledning.

Anlegget har to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300.000 dødvekttonn. I dag anløper rundt 120 oljetankskip og LPG-tankskip Stureterminalen årlig.