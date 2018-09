Varsler opphold før mer kraftregn

NTB Innenriks

Det kraftige uværet resulterte i 78,6 millimeters nedbør på Lista og Sørlandet fredag kveld. Dovland i Aust-Agder endte på 130,2 millimeter det siste døgnet, fulgt av Senumstad i samme fylke hvor det ble registrert 110,8 millimeter regn, viser målinger fra Meteorlogisk institutt lørdag morgen.

Mange steder melder eiere med private målestasjoner om lokale målinger opp mot 152 millimeter regn, skriver VG lørdag morgen.

I løpet av natten har frontsonen for lavtrykket beveget seg nordover og nordvestover, melder Meteorologisk institutt. Det flytter seg raskere enn fredag kveld, noe som lokalt vil gi mindre nedbør enn på Sørlandet fredag kveld hvor regnbygene ble liggende lenge over samme område.

– Nå ligger uværet over Buskerud, sørlige deler av Oppland og sør i Hedmark. Det er ikke lenger så ille som fredag kveld, men nedbøren varierer veldig i intensitet, forteller statsmeteorolog Håkon Mjelstad til NTB.

Han sier at det både over Sørlandet og lenger nord på Østlandet vil gå over i løpet av ettermiddagen, før det kommer en runde med heftig regn lørdag kveld og natt til søndag.

– Det kan bli aktuelt med farevarsel i forbindelse med den neste runden av regn, men det vet vi foreløpig ikke så mye om. Det er ikke så veldig dramatisk, men når det kommer veldig mye vann fort, så blir det ekstremt på kort tid, sier Mjelstad.

Flere veier ble stengt i Kristiansand som følge av voldsomme vannmengder på kort tid. Disse strekningene ble gjenåpnet lørdag morgen.

