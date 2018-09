Bedriftsleder dømt til fengsel i korrupsjonssak

NTB Innenriks

Den 63-årige gamle tidligere daglige lederen mottok ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett vel 2,5 millioner kroner fra ulike leverandører i perioden 2003–2015.

I dommen heter det at mannen «systematisk og planmessig har utnyttet sin posisjon som en sentral medarbeider» til å «skaffe seg store private fordeler fra Ewos sine leverandører og kontraktsparter» over mange år. Retten viser til at allmennpreventive hensyn tilsier et strengt straffenivå i slike saker, opplyser Økokrim.

Også to andre menn er dømt i saken. En 56-åring og en 58-åring mottok ifølge dommen henholdsvis vel 1,5 millioner kroner og vel 850.000 kroner.

56-åringen er domfelt for to tilfeller av grov korrupsjon, grov økonomisk utroskap og grov selvvask – hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger. Han frifinnes for ett tilfelle av grov korrupsjon. Mannen er dømt til fengsel i tre og et halvt år og får inndratt utbytte med 75.000 euro. 58-åringen er dømt til fengsel i to år for to tilfeller av grov korrupsjon.

Dommen falt 31. august og er ennå ikke rettskraftig. Tidligere er en person dømt til fengsel i elleve måneder for grov korrupsjon i samme sakskompleks.

(©NTB)