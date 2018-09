Toyota tilbakekaller nesten 8.000 biler i Norge

NTB Innenriks

– Jeg kan bekrefte at det vil bli tilbakekalt biler i Norge også. Vi fikk beskjeden i dag, og så langt viser våre tall at 7947 biler blir tilbakekalt her, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge til Dagbladet.

Rundt 1 million biler som ble bygget mellom juni 2015 og mai 2018, blir tilbakekalt for ny sikkerhetssjekk. Om lag halvparten av dem er solgt i Japan, mens i Nord-Amerika og Europa blir henholdsvis 217.000 og 219.000 biler kalt tilbake.

– Det elektriske ledningsnettet kan finne på å kortslutte, noe som genererer varme. I verste scenario kan branner oppstå i bilene, opplyser Toyota.

En talskvinne for Toyota Japan sier hun ikke har kjennskap til skader av Toyota-bilister i landet som følge av slike tekniske svikt, men tilføyer at det er vanskelig å ha full oversikt over slike tilfeller.

Toyota har solgt over 10 millioner hybridbiler verden over siden 1997. I 2016 måtte selskapet tilbakekalle 3,3 millioner biler verden over som følge av problemer med airbags og kontrollenhetene for utslipp.

(©NTB)