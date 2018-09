Cappelen: – Jensen betalt for å holde meg utenfor fengsel

NTB Innenriks

Det året ble Cappelen rekruttert som politiinformant og hadde mye kontakt med Eirik Jensen. Samtidig hadde han slått seg opp som selger av hasj i større kvanta og bar synlige tegn på at han hadde mye penger.

– Jensen klaget over dårlig råd. Jeg spurte om jeg skulle hjelpe ham med penger, sa Cappelen i sin frie forklaring i Borgarting lagmannsrett onsdag.

Jensen sa først nei, men etter et par dager ombestemte han seg, ifølge Cappelen. En høstdag 1993 gikk han ned til Kreditkassen på Lysaker og satte inn 10.000 kroner på politimannens konto, fortalte han fra vitneboksen.

– Etter dette skled det inn i et mer systematisk samarbeid, sa Cappelen.

Første innførsel

Den første innførselen som Jensen medvirket til, skjedde like før jul 1993, hevder han. Da innførte han 150 kilo hasj.

– Da fikk Jensen 500 kroner av meg for hvert kilo jeg importerte, sa Cappelen.

Cappelen skulle egentlig ikke i vitneboksen før 20. september. Men onsdag vant Eirik Jensen en liten delseier i retten, da han fikk medhold av lagdommer Kristel Heyerdahl i at utspørringen av den tidligere politimannen først skal skje etter at Cappelen har forklart seg.

De to har anket dommene de fikk i Oslo tingrett i fjor på henholdsvis 21 og 15 års fengsel. Jensen har anket selve skyldspørsmålet, mens Cappelen har anket straffutmålingen. Han mener han skal ha større strafferabatt for å ha trukket Jensen inn i saken.

Konkret informasjon

I retten hevdet Cappelen at Jensens viktigste oppgave var å passe på at ikke hasjtransporter fra utlandet ble tatt på grensen.

– Det har vært det sentrale for meg, at han kunne melde fra når det har vært beslag. Jeg har hele tiden holdt ham oppdatert både i for- og etterkant av transporter. Dette har vært en tidkrevende jobb for Eirik. Vi har hatt veldig mye kontakt, sa Cappelen.

– Har du opplyst Eirik Jensen om konkrete innførsler, spurte Heyerdahl.

– Ja. Helt konkret, svarte Cappelen.

Jensen bestrider dette, og i retten tirsdag omtalte han Cappelen som «etterkrigstidens beste politiinformant». Han nekter også for at han visste at Cappelen importerte hasj i stor stil.

– Ingen røverhistorie

I retten fortalte Cappelen også om de såkalte Ila-samtalene med to polititjenestemenn like etter at han ble pågrepet i 2013. Der prøvde han først å skryte på seg rollen som superinformant.

– Men de var ikke interessert i noe av det jeg hadde å si. De spurte bare hvorfor jeg ikke var blitt tatt før. Da gikk det kaldt nedover ryggen på meg, sa Cappelen, som da skal ha forstått hva de var ute etter. Han la kortene på bordet.

– Jeg skjønte at når jeg forteller om Eirik Jensen, kan jeg ikke fortelle en røverhistorie. Jeg måtte fortelle fakta. De visste ikke at Eirik Jensen var en del av virksomheten. Det kunne jeg fortelle dem, sa Cappelen, som også sier at han føler seg sveket av Jensen.

– Jeg var forbanna for at jeg i det hele tatt hadde blitt tatt. Han var betalt av meg for å sørge for at jeg ikke ble arrestert.

Det er i stor grad Cappelens forklaring som ligger til grunn for tiltalen mot Jensen om medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj.

